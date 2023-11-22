Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 10:25

"Зоркий глаз, дальнобойный кулак": Ким Чен Ын — о запуске первого спутника-разведчика

Ким Чен Ын: После запуска разведывательного спутника у ВС КНДР есть зоркий глаз

С запуском первого разведывательного спутника у ВС Северной Кореи появился "зоркий глаз" и "дальнобойный кулак". С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Вооружённые силы республики сейчас прочно овладели видящим на 10 тысяч ли (5000 километров. — Прим. Лайфа) глазом и дальнобойным мощным кулаком, который может бить на такую же дистанцию", — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын добавил, что для увеличения эффективности ударных военных средств в целях самообороны надо ввести в строй больше спутников. Также он обратил внимание на то, что появление космической разведки Северной Кореи — значимое событие для развития армии.

По мнению лидера КНДР, империалисты из США превращают территорию "южнокорейских марионеток" в ядерный арсенал. В данной связи он напомнил о появлении на военно-морских базах в этом регионе атомных авианосца "Карл Винсон" и подлодки "Санта-Фе". Политик отметил, что контроль за действиями американских ВС и их "сателлитов" связан с безопасностью Северной Кореи, так как они накаляют ситуацию.

Напомним, в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1". Его вывела на орбиту ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Отмечается, что это улучшит возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысит боеготовность войск. Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком, кроме того, его осудили в США. Полноценную работу аппарат начнёт 1 декабря.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
  • Новости
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров