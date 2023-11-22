"Зоркий глаз, дальнобойный кулак": Ким Чен Ын — о запуске первого спутника-разведчика
Ким Чен Ын: После запуска разведывательного спутника у ВС КНДР есть зоркий глаз
С запуском первого разведывательного спутника у ВС Северной Кореи появился "зоркий глаз" и "дальнобойный кулак". С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Вооружённые силы республики сейчас прочно овладели видящим на 10 тысяч ли (5000 километров. — Прим. Лайфа) глазом и дальнобойным мощным кулаком, который может бить на такую же дистанцию", — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын добавил, что для увеличения эффективности ударных военных средств в целях самообороны надо ввести в строй больше спутников. Также он обратил внимание на то, что появление космической разведки Северной Кореи — значимое событие для развития армии.
По мнению лидера КНДР, империалисты из США превращают территорию "южнокорейских марионеток" в ядерный арсенал. В данной связи он напомнил о появлении на военно-морских базах в этом регионе атомных авианосца "Карл Винсон" и подлодки "Санта-Фе". Политик отметил, что контроль за действиями американских ВС и их "сателлитов" связан с безопасностью Северной Кореи, так как они накаляют ситуацию.
Напомним, в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1". Его вывела на орбиту ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Отмечается, что это улучшит возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысит боеготовность войск. Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком, кроме того, его осудили в США. Полноценную работу аппарат начнёт 1 декабря.
LIFE / Павел Баранов