С запуском первого разведывательного спутника у ВС Северной Кореи появился "зоркий глаз" и "дальнобойный кулак". С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Вооружённые силы республики сейчас прочно овладели видящим на 10 тысяч ли (5000 километров. — Прим. Лайфа) глазом и дальнобойным мощным кулаком, который может бить на такую же дистанцию", — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын добавил, что для увеличения эффективности ударных военных средств в целях самообороны надо ввести в строй больше спутников. Также он обратил внимание на то, что появление космической разведки Северной Кореи — значимое событие для развития армии.

По мнению лидера КНДР, империалисты из США превращают территорию "южнокорейских марионеток" в ядерный арсенал. В данной связи он напомнил о появлении на военно-морских базах в этом регионе атомных авианосца "Карл Винсон" и подлодки "Санта-Фе". Политик отметил, что контроль за действиями американских ВС и их "сателлитов" связан с безопасностью Северной Кореи, так как они накаляют ситуацию.