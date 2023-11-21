В Японии заявили, что северокорейский спутник не долетел до космоса

"Мы продолжаем анализировать произошедшее, однако пока мы не можем подтвердить выход спутника в космическое пространство", — отметил он в беседе с журналистами.

В процессе полёта от ракеты, которая должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, отделилось несколько частей. Одна из них упала в Восточно-Китайское море примерно в 350 километрах к западу от Корейского полуострова. Затем ракета пролетела между островами Окинава и Мияко, и вторая часть оказалась в Тихом океане в 1200 километрах к юго-западу от острова Окиноторисима. Говоря о районах падения, Хироюки Миядзава подчеркнул, что они расположены за пределами исключительной экономической зоны Японии.