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21 ноября, 16:33

В Японии заявили, что северокорейский спутник не долетел до космоса

Япония не подтвердила выход спутника КНДР в космическое пространство

Токио не подтверждает выход в космическое пространство спутника при запуске ракеты Северной Кореи. С таким заявлением выступил замминистра обороны Японии Хироюки Миядзава.

"Мы продолжаем анализировать произошедшее, однако пока мы не можем подтвердить выход спутника в космическое пространство", — отметил он в беседе с журналистами.

В процессе полёта от ракеты, которая должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, отделилось несколько частей. Одна из них упала в Восточно-Китайское море примерно в 350 километрах к западу от Корейского полуострова. Затем ракета пролетела между островами Окинава и Мияко, и вторая часть оказалась в Тихом океане в 1200 километрах к юго-западу от острова Окиноторисима. Говоря о районах падения, Хироюки Миядзава подчеркнул, что они расположены за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком

Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком

Как сообщал Лайф, 21 ноября стало известно, что в Японии сработала воздушная тревога в связи с пуском баллистической ракеты с территории КНДР. Южнокорейские военные заявили, что Пхеньян якобы запустил ракету с разведывательным спутником.

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Никита Осипов
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