Иран вывел на орбиту новую биокапсулу для космических путешествий, в этот раз без обезьян
Tasnim: Иран успешно запустил новую биокапсулу за пределы атмосферы Земли
Иран успешно произвёл запуск новой биокапсулы за пределы земной атмосферы. Как сообщает агентство Tasnim, биокапсулу весом 500 килограммов вывели на 130-километровую высоту при помощи ракеты-носителя "Салман".
Капсула является одним из компонентов программы по отправке человека в космос. Сам проект реализовывали за счёт ресурсов Организации аэрокосмической промышленности, которая подчиняется Министерству обороны исламской республики. В рамках проекта в конце 2013-го и начале 2014 года Иран запускал биокапсулы, на борту которых находились обезьяны. Для приматов оба космических путешествия завершились благополучно, они вернулись на Землю живыми.
А 21 ноября стало известно, что в Японии сработала воздушная тревога в связи с пуском баллистической ракеты с территории КНДР. Южнокорейские военные заявили, что Пхеньян якобы запустил ракету с разведывательным спутником. При этом Токио не подтвердило выход в космическое пространство спутника при запуске ракеты Северной Кореи.
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