Иран вывел на орбиту новую биокапсулу для космических путешествий, в этот раз без обезьян

Капсула является одним из компонентов программы по отправке человека в космос. Сам проект реализовывали за счёт ресурсов Организации аэрокосмической промышленности, которая подчиняется Министерству обороны исламской республики. В рамках проекта в конце 2013-го и начале 2014 года Иран запускал биокапсулы, на борту которых находились обезьяны. Для приматов оба космических путешествия завершились благополучно, они вернулись на Землю живыми.