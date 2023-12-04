Илон Маск жжёт: Учёные встревожены состоянием атмосферы после запусков ракет SpaceX Вскоре после того, как Falcon 9 выполняет свою задачу в космосе, в небе возникает искусственное "полярное сияние" необычного вида. По словам учёных, оно представляет собой "дыру", пробитую в атмосфере Земли. 3 декабря, 21:43 Необычное явление в атмосфере после запуска ракеты SpaceX встревожило учёных. Обложка © Shutterstock

Вот как выглядит такое "полярное сияние". Феномен уже даже получил собственное название — Аврора SpaceX. Снимок сделал 3 ноября 2023 года астроном Стивен Хаммел из обсерватории в Техасе. Как раз в этот день знаменитая ракета Falcon 9 c многоразовой первой ступенью полетела в космос с мыса Канаверал, чтобы доставить на свои рабочие орбиты очередную порцию спутников связи Starlink.

Аврора SpaceX, возникшая в небе после запуска ракеты Falcon 9. Фото © spaceweather.com

Дело в том, что первая ступень у этой ракеты, как известно, возвращается на Землю и "встаёт" на специальную платформу, но вторая, верхняя, к сожалению, пока такого делать не умеет. Её судьба после выполнения своей миссии, то есть после доставки на орбиту своего полезного груза, — войти в плотные слои атмосферы, гореть там (она падает на огромных скоростях) и в виде обломков падать в Атлантический океан. Так вот, в SpaceX решили, что безнравственно позволить ей пойти на дно вместе с остатками своего топлива, а летает она на керосине. Поэтому перед падением эти остатки выпускаются в атмосферу. Когда ступень это проделывает, она крутится, поэтому в небе получается спираль, очень похожая на галактику. Но, как выясняется, на этом световое шоу не заканчивается — примерно часа через полтора возникает такое шарообразное свечение.

Учёные говорят, это не что иное, как "дыра", пробитая в ионосфере — самом верхнем слое атмосферы Земли, который защищает планету от вредного солнечного и галактического излучения. Почему свечение красное: пишут, что такой свет дают атомы кислорода. Что именно происходит: молекулы вылетающего топлива вступают во взаимодействие с летающими по околоземному пространству ионами кислорода. Ионы — это как бы "неполноценные", нестандартные атомы, у которых в данном случае не хватает электронов. Эти ионы от прибывающих молекул недостающие электроны приобретают и таким образом временно снова становятся "нормальными". И в процессе выделяется энергия в виде фотонов. Поэтому вся эта ситуация светится.

А почему это считают "пробитой в атмосфере дырой"? Потому что любое "полярное сияние" — это проявление слабости естественной планетной антирадиационной защиты. Где в небе возникает такое сияние — там Земля интенсивнее бомбардируется космическим излучением.

Ракета NASA SpaceX Falcon 9. Фото © ТАСС / Zuma

Впрочем, Авроры SpaceX учёные считают в целом безвредными, тем более что они исчезают минут через 20: атомы обратно становятся ионами. Тем не менее некоторые претензии к этим сияниям уже имеются: подозревают, что свечения могут помешать астрономическим наблюдениям. Мало того что телескопы фиксируют бесконечное мельтешение самих спутников Starlink, так теперь ещё и этот дополнительный "световой шум".

Но справедливости ради надо сказать, что Falcon 9 — далеко не единственная ракета, которая вызывает такие искусственные "полярные сияния": ровно то же самое замечали ещё много лет назад. Например, в 2005 году после запуска американской ракеты Titan. Кстати, это был её предпоследний пуск. В NASA решили от неё отказаться по причине токсичности топлива — она летала на гептиле.

Авторы Адель Романенкова