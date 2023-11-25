Ким Чен Ыну показали снимки авианосца и военных баз США со спутника-разведчика
Спутник КНДР сделал снимки авианосца США в Пусане и военных баз на Гавайях
Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. Обложка © ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил снимки американского атомного авианосца "Карл Винсон" в Пусане и военных баз на Гавайях. Кадры, снятые первым северокорейским спутником-разведчиком 24 ноября, главе страны показали в ходе его посещения космического центра. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В частности, Ким Чен Ыну показали фотографии "важных целей" в Южной Корее, в том числе атомный авианосец "Карл Винсон" ВМС США в военном порту Пусана. Также спутник снял военно-морскую базу в Пёрл-Харборе и военно-воздушную базу Хикам на Гавайских островах.
"Ким Чен Ын подробно ознакомился с фотографиями главных целей территории враждебной стороны, включая Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул, и разных районов нашей страны, которые снял спутник-разведчик с 10:15 до 10:27 24 ноября, проходя Корейский полуостров", — говорится в сообщении.
При этом спутник только готовится к официальному началу выполнения разведывательных целей, это случится примерно 1 декабря после периода настройки.
Ранее в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1, который на орбиту вывела ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Причём в скором времени планируется запустить ещё несколько. Как заявил Ким Чен Ын, теперь у северокорейских ВС есть зоркий глаз. Япония также подтвердила выход на орбиту первого разведывательного спутника КНДР — Токио зафиксировал "некий объект".