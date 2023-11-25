Ким Чен Ыну показали снимки авианосца и военных баз США со спутника-разведчика

Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил снимки американского атомного авианосца "Карл Винсон" в Пусане и военных баз на Гавайях. Кадры, снятые первым северокорейским спутником-разведчиком 24 ноября, главе страны показали в ходе его посещения космического центра. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В частности, Ким Чен Ыну показали фотографии "важных целей" в Южной Корее, в том числе атомный авианосец "Карл Винсон" ВМС США в военном порту Пусана. Также спутник снял военно-морскую базу в Пёрл-Харборе и военно-воздушную базу Хикам на Гавайских островах.

"Ким Чен Ын подробно ознакомился с фотографиями главных целей территории враждебной стороны, включая Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул, и разных районов нашей страны, которые снял спутник-разведчик с 10:15 до 10:27 24 ноября, проходя Корейский полуостров", — говорится в сообщении.