Война между Пхеньяном и Сеулом стала вопросом времени после запуска спутника-разведчика КНДР

Война на Корейском полуострове стала вопросом времени после прекращения соблюдения соглашения о снижении напряжённости в военной сфере между КНДР и Республикой Корея. Об этом пишет военный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что Сеул только ждал предлога для отказа от документа, служившего механизмом для предотвращения столкновений. По мнению эксперта, таким Южная Корея выбрала недавний законный запуск северокорейского разведывательного спутника. Тем временем буферные зоны между силами на границе двух стран полностью ликвидированы.

"Теперь физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени, а не вероятности", — пишет обозреватель.

Причём в Пхеньяне не видят противника в южнокорейской армии, и если Сеул всё же решится на провокацию, то она будет подавлена "немедленными и мощными мерами". Автор указывает, что всё это говорит о верности выбранного властями КНДР курса, направленного на укрепление ядерных сил и модернизацию армии. Что касается провокаторов, то они, уверен обозреватель, поплатятся за свои действия.

К слову, соглашение не запрещало запуск разведывательного спутника, а Южная Корея сама запускала свой аппарат при помощи США. Причём Сеул систематически совершает разные провокации: только с января по октябрь 2023 года было зафиксировано более 3200 случаев использования громкоговорителей на переднем крае, более 1270 незаконных входов в северокорейские территориальные воды и более 150 полётов разведывательной авиации в воздушном пространстве страны.