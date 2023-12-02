КНДР заявила, что расценит вмешательство в работу её спутников как объявление войны

Вмешательство в работу спутников КНДР будет расцениваться государством как объявление войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК. Отмечается, что законы республики предусматривают военное отреагирование при угрозе её стратегическим объектам.

"Запуск Корейской Народно-Демократической Республикой разведывательного спутника является законным и оправданным осуществлением права на оборону, направленным на точное выявление и тщательную подготовку к серьёзным военным действиям США и их последователей, агрессивный характер которых становится всё более очевидным", — заявил до этого заместитель министра иностранных дел по делам международных организаций республики Ким Сон Гён.