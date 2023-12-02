КНДР заявила, что расценит вмешательство в работу её спутников как объявление войны
Вмешательство в работу спутников КНДР будет расцениваться государством как объявление войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК. Отмечается, что законы республики предусматривают военное отреагирование при угрозе её стратегическим объектам.
"Запуск Корейской Народно-Демократической Республикой разведывательного спутника является законным и оправданным осуществлением права на оборону, направленным на точное выявление и тщательную подготовку к серьёзным военным действиям США и их последователей, агрессивный характер которых становится всё более очевидным", — заявил до этого заместитель министра иностранных дел по делам международных организаций республики Ким Сон Гён.
Он добавил, что страна уверенно и без колебаний будет отстаивать свои суверенные права, включая запуск спутников, чтобы дать понять США и Западу в целом, что их двойные стандарты и вмешательство во внутренние дела суверенных государств не сработают.
Напомним, 21 ноября ЦТАК сообщила об успешном запуске разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1". Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у Вооружённых сил Северной Кореи появился "зоркий глаз" и "дальнобойный кулак". Выход на орбиту первого разведывательного аппарата КНДР подтвердила и Япония, ранее выразившая протест в связи с этим событием. Спутник уже сделал снимки американского атомного авианосца "Карл Винсон" в Пусане и военных баз на Гавайях, кадры показали главе страны.
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