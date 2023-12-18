Япония зафиксировала запуск из КНДР баллистической ракеты большой дальности

КНДР произвела очередной пуск неопознанной баллистической ракеты большой дальности, заявила береговая охрана Страны восходящего солнца. По уточнённым данным южнокорейских военных, она направляется в сторону Японского моря.

Информация о нанесённом ракетой ущербе пока не поступала. Предварительно, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер страны Фумио Кисида обсудит произошедшее на созванном совете нацбезопасности.