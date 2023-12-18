Япония зафиксировала запуск из КНДР баллистической ракеты большой дальности
КНДР произвела очередной пуск неопознанной баллистической ракеты большой дальности, заявила береговая охрана Страны восходящего солнца. По уточнённым данным южнокорейских военных, она направляется в сторону Японского моря.
Информация о нанесённом ракетой ущербе пока не поступала. Предварительно, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер страны Фумио Кисида обсудит произошедшее на созванном совете нацбезопасности.
Напомним, что это второй пуск баллистической ракеты КНДР за последние два дня. Первая боеголовка пролетела порядка 400 километров и упала в Японском море. Токио осудил испытания Пхеньяна, пообещав расследовать инцидент.
Напомним, что в конце ноября КНДР также вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник и показала военные объекты США. А уже в начале декабря компанию летательному аппарату составил южнокорейский спутник.
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