В США запустили ракету Falcon 9 с первым разведывательным спутником Южной Кореи
В Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 25 спутниками на борту. Видео запуска опубликовано на странице SpaceX в соцсети X (экс-Twitter).
В США запустили ракету Falcon 9 с первым разведывательным спутником Южной Кореи. Видео © X / SpaceX
Компания сообщила, что в числе прочих Falcon 9 несёт EIRSAT-1 — первый исследовательский спутник для Ирландии. Кроме того, на орбиту выводится 425 — первый аппарат-разведчик для Южной Кореи, оснащённый инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. По данным Spaceflight Now, к 2025 году Сеул с помощью SpaceX запустит ещё четыре спутника-шпиона.
А ранее с космодрома Плесецк была запущена российская ракета-носитель с военным разведывательным спутником. Позже сообщалось, что он успешно вышел на орбиту.
Кадр из видео X / SpaceX