В США запустили ракету Falcon 9 с первым разведывательным спутником Южной Кореи

В Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 25 спутниками на борту. Видео запуска опубликовано на странице SpaceX в соцсети X (экс-Twitter).

Компания сообщила, что в числе прочих Falcon 9 несёт EIRSAT-1 — первый исследовательский спутник для Ирландии. Кроме того, на орбиту выводится 425 — первый аппарат-разведчик для Южной Кореи, оснащённый инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. По данным Spaceflight Now, к 2025 году Сеул с помощью SpaceX запустит ещё четыре спутника-шпиона.