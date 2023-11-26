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26 ноября, 00:33

Новый военный спутник ВС РФ вышел на орбиту

Запущенный с космодрома Плесецк разведывательный спутник вышел на орбиту

Запущенная в ночь на воскресенье ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту разведывательный спутник, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, космический аппарат уже приступил к выполнению задач.

Бортовые системы спутника работают в штатном режиме. С устройством установлена устойчивая телеметрическая связь, сказано в заявлении МО.

"В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", — отметили в российском Минобороны.

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

А несколькими днями ранее первым разведывательным спутником обзавелась и КНДР. По словам лидера республики Ким Чен Ына, теперь у Пхеньяна есть свой "зоркий глаз", который уже может делать фотографии американских авианосцев.

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t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Илья Пушкарев
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