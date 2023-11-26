Новый военный спутник ВС РФ вышел на орбиту

Запущенная в ночь на воскресенье ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту разведывательный спутник, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, космический аппарат уже приступил к выполнению задач.

Бортовые системы спутника работают в штатном режиме. С устройством установлена устойчивая телеметрическая связь, сказано в заявлении МО.