Новый военный спутник ВС РФ вышел на орбиту
Запущенный с космодрома Плесецк разведывательный спутник вышел на орбиту
Запущенная в ночь на воскресенье ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту разведывательный спутник, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, космический аппарат уже приступил к выполнению задач.
Бортовые системы спутника работают в штатном режиме. С устройством установлена устойчивая телеметрическая связь, сказано в заявлении МО.
"В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", — отметили в российском Минобороны.
А несколькими днями ранее первым разведывательным спутником обзавелась и КНДР. По словам лидера республики Ким Чен Ына, теперь у Пхеньяна есть свой "зоркий глаз", который уже может делать фотографии американских авианосцев.
t.me / Госкорпорация "Роскосмос"