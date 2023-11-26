С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником
ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Минобороны
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пуск состоялся в субботу, 25 ноября, в 23:58 мск боевыми расчётами ВКС.
Напомним, предыдущий запуск состоялся 27 октября. Всего с начала года было совершено пять пусков ракеты класса "Союз-2" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.
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