С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, предыдущий запуск состоялся 27 октября. Всего с начала года было совершено пять пусков ракеты класса "Союз-2" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.