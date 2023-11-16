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16 ноября, 08:07

Космодром Восточный начал принимать туристов

Губернатор Приамурья Орлов: Пакетные туры на космодром Восточный уже доступны

Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром Восточный. Об этом сообщил журналистам в четверг, 16 ноября, губернатор Приамурья Василий Орлов на международной выставке-форуме "Россия". По его словам, на космодроме можно увидеть много интересно помимо непосредственных пусков ракет.

"В межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", приводит слова Орлова РИА "Новости".

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ТАСС / "Роскосмос медиа"

Марина Калегина
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