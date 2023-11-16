Космодром Восточный начал принимать туристов

Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром Восточный. Об этом сообщил журналистам в четверг, 16 ноября, губернатор Приамурья Василий Орлов на международной выставке-форуме "Россия". По его словам, на космодроме можно увидеть много интересно помимо непосредственных пусков ракет.

Ранее спасатели объяснили неоправданную тягу туристов к перевалу Дятлова. Всё дело в том, что это место окутано тайнами благодаря раздутой пиар-кампании, хотя различные мистические гипотезы, псевдонаучные доказательства и медицинские заключения не имеют ни малейших оснований. На самом объекте есть только деревья, кусты и склоны. Однако многим людям просто хочется побывать в таком якобы загадочном месте.