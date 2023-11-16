Космодром Восточный начал принимать туристов
Губернатор Приамурья Орлов: Пакетные туры на космодром Восточный уже доступны
Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром Восточный. Об этом сообщил журналистам в четверг, 16 ноября, губернатор Приамурья Василий Орлов на международной выставке-форуме "Россия". По его словам, на космодроме можно увидеть много интересно помимо непосредственных пусков ракет.
"В межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", — приводит слова Орлова РИА "Новости".
Ранее спасатели объяснили неоправданную тягу туристов к перевалу Дятлова. Всё дело в том, что это место окутано тайнами благодаря раздутой пиар-кампании, хотя различные мистические гипотезы, псевдонаучные доказательства и медицинские заключения не имеют ни малейших оснований. На самом объекте есть только деревья, кусты и склоны. Однако многим людям просто хочется побывать в таком якобы загадочном месте.
ТАСС / "Роскосмос медиа"