"Поиск призраков": Спасатель объяснил неоправданную тягу туристов к перевалу Дятлова

На днях в Свердловской области пятеро туристов отправились в сплав по реке Вижай в Ивдельском городском округе, однако не предупредили спасателей и проигнорировали предупреждения о возможной опасности. Похожую недальновидность проявляют и следопыты, которые ходят к перевалу Дятлова, расположенному недалеко от места инцидента с рафтерами. Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн объяснил, в чём опасность перевала Дятлова и почему всех туристов туда так тянет.

По его словам, перевал Дятлова окутан тайнами благодаря раздутой пиар-кампании. Эксперт пояснил, что различные таинственные гипотезы, псевдонаучные доказательства и медицинские заключения не имеют ни малейших оснований. На самом объекте есть только деревья, кусты и склоны. Однако многим людям просто хочется побывать в якобы загадочном месте.

"Это что-то вроде поиска приведений в замке. Вы не верите в призраков, но вам сказали экскурсоводы, что тут появляется девица в голубом платье: она шелестит, шуршит, пугает, трещит. Хотя в глубине души вы понимаете, что всё это чушь собачья, за большие деньги покупаете тур и ловите эту девицу. Но, скорее всего, никого там не поймаете", — подчеркнул спасатель в беседе с телеканалом "360".

Перевал Дятлова привлекает неподготовленных, неквалифицированных и просто невежественных людей, ведь сами по себе происшествия не возникают, говорит Гофштейн. По его словам, проблемы у туристов могут начаться из-за неготовности или неумения противостоять силам природы. Спасатель пояснил, что чем проще человек, тем он легче поддаётся примитивным развлечениям, если не хватает обыкновенной грамотности. А перевал Дятлова — это заезженная тема, на которой спекулировали как угодно и кто угодно, подытожил эксперт.