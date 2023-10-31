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31 октября, 13:04

Двое из пяти туристов, пропавших на перевале Дятлова, самостоятельно вышли к посёлку

Мэр Березовского Писцов: Пропавшие на перевале Дятлова туристы вышли на связь

История с пропажей пятерых туристов в районе перевала Дятлова имеет все шансы разрешиться благополучно. Двое из пяти членов группы самостоятельно вышли в населённый пункт в Свердловской области. Их трое товарищей остаются в лесу, но спасателям передали их координаты, помощь в пути.

"Двое туристов вышли пешком за помощью в Вижай, трое остались с вещами на месте, к ним выехали спасатели. Ждём домой, земляки. Перепугали вы нас", сообщил в своём телеграм-канале мэр города Березовского Евгений Писцов.

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О том, что пятеро туристов пропали во время сплава в районе перевала Дятлова, стало известно во вторник утром. Как сообщали в полиции региона, участники похода должны были отметиться у организатора перевозок в посёлке Вижай, но к назначенному времени не явились. Причём накануне отправки в путешествие группу туристов предупреждали об опасности, так как по реке уже шла шуга — рыхлые скопления льда, однако рекомендации были проигнорированы.

Обложка ©

Daniil Silantev / Unsplash

Марина Калегина
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