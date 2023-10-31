Пропавших на перевале Дятлова туристов от гибели на "проклятом" месте спас таксофон

Двое из пропавших при сплаве по реке Вижай туристов смогли выйти на связь с организатором тура благодаря тому, что в ближайшем населённом пункте, до которого им пришлось идти 30 километров, оказался исправный таксофон. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Накануне туристов предупреждали об опасности, так как по реке шла шуга (рыхлые скопления льда — прим. Лайфа), однако они проигнорировали это. Отплыв 15 км от Тохты, они встали, так как река окончательно перемёрзла. Двое из пяти путешественников пошли пешком 30 км до ближайшего населённого пункта, нашли таксофон и сообщили организатору похода, что они живы", — раскрыл детали истории Горелых в беседе с URA.ru.

Трое других туристов продолжали оставаться на месте, охраняя имущество. По словам вышедших на связь товарищей, все путешественники живы. В скором времени за тремя оставшимися отправится отряд спасателей. А специалисты МВД выясняют подробности инцидента, подытожил представитель управления.