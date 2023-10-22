На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, один человек пропал без вести

На реке Чулым в Красноярском крае перевернулась лодка, на борту которой было четыре человека. В результате случившегося один из них пропал, ведутся поиски. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Там уточнили, что инцидент произошёл в ночь на 22 октября.

"Поступила информация от очевидца, что на реке Чулым в районе населённого пункта Бирилюссы перевернулась и затонула лодка, в ней находились четыре человека, один из них пропал без вести", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.