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22 октября, 06:03

На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, один человек пропал без вести

На реке в Красноярском крае перевернулась и затонула лодка с людьми

На реке Чулым в Красноярском крае перевернулась лодка, на борту которой было четыре человека. В результате случившегося один из них пропал, ведутся поиски. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Там уточнили, что инцидент произошёл в ночь на 22 октября.

"Поступила информация от очевидца, что на реке Чулым в районе населённого пункта Бирилюссы перевернулась и затонула лодка, в ней находились четыре человека, один из них пропал без вести", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал о том, что на Волге в Саратове произошло столкновение катера и резиновой лодки. Об этом сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. В результате происшествия погиб мужчина.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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