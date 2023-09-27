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27 сентября, 06:31

Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки в Саратове

Мужчина погиб при столкновении катера с резиновой лодкой в Саратове на Волге

На Волге в Саратове произошло столкновение катера и резиновой лодки. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"По предварительным данным, <...> в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга произошло столкновение катера и резиновой лодки", — написал он.

По словам Юрина, сообщение о столкновении в службу "112" поступило в 04:32 (03:32 мск). В результате происшествия погиб мужчина. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Два человека серьёзно пострадали при столкновении дельтапланов под Саратовом

Два человека серьёзно пострадали при столкновении дельтапланов под Саратовом

Ранее Лайф писал, что в Саратовской области упал параплан. В результате пострадали двое мужчин.

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Светлана Оперук
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