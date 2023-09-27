Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки в Саратове

На Волге в Саратове произошло столкновение катера и резиновой лодки. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"По предварительным данным, <...> в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга произошло столкновение катера и резиновой лодки", — написал он.

По словам Юрина, сообщение о столкновении в службу "112" поступило в 04:32 (03:32 мск). В результате происшествия погиб мужчина. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.