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24 сентября, 16:27

Двое мужчин пострадали при падении параплана под Саратовом

Двое мужчин пострадали при падении параплана в райцентре Воскресенское Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"По предварительным данным, в 17:15 (16:15 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе в селе Воскресенское упал параплан, на котором находилось два человека. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал Юрин в своём телеграм-канале и добавил, что причины ЧП устанавливаются.

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Напомним, вчера под Саратовом два человека серьёзно пострадали при столкновении дельтапланов. В региональном главке Следственного комитета сообщили, что столкнулись двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет. Сейчас они под наблюдением медиков.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Мышляева
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