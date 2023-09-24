Двое мужчин пострадали при падении параплана под Саратовом

Двое мужчин пострадали при падении параплана в райцентре Воскресенское Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"По предварительным данным, в 17:15 (16:15 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе в селе Воскресенское упал параплан, на котором находилось два человека. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал Юрин в своём телеграм-канале и добавил, что причины ЧП устанавливаются.