Два человека серьёзно пострадали при столкновении дельтапланов под Саратовом

Два человека госпитализированы после столкновения дельтапланов в воздухе в Саратовской области. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источники в региональном Минздраве.

"В Татищевском районе произошло столкновение в воздухе двух дельтапланеристов. В состоянии средней степени тяжести один, второй в тяжёлом состоянии доставлены в одно из лечебных учреждений областного центра", — рассказали в ведомстве.

В региональном главке Следственного комитета сообщили, что столкнулись двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет. Также стражи правопорядка уточнили, что потерпевшие летали не на дельтапланах, а на парапланах.