У берегов бухты Шепалово в Приморском крае замечена стая косаток, которые подплыли к лодке дайверов и, находясь в опасной близости, кружили возле них несколько минут. Как видео, которое снято с борта, можно насчитать как минимум четыре кита, которые иногда подплывали прямо к борту судна, а иногда подныривали под него.

Стая китов-убийц любезно сопроводила лодку дайверов у берегов Приморья. Видео © Телеграм/ "Дайвинг Дальнего"

Ради красивых кадров дайверы приманивали косаток рыбкой, но такое поведение, конечно, небезопасно, на что авторам видео указали в комментариях. Косатки — хищные морские млекопитающие отряда китообразных — являются вершиной пищевой цепочки в морской живой природе, то есть практически не имеют соперников. Они запросто могли бы перевернуть лодку, и тогда трагедии было бы не избежать.