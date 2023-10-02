Названо 3 причины, почему в генах косаток заложена жажда убивать морских свиней

Косатки часто атакуют морских свиней, но не едят их, потому что всего лишь оттачивают свои охотничьи навыки или просто играют друг с другом. Об этом рассказали учёные из США, Великобритании и Канады, итоги исследования которых публикует журнал Marine Mammal Science.

"Косатки — невероятно сложные и умные животные. Это [поведение] удивительный пример культуры косаток", — поделилась сотрудница природоохранного общества SeaDoc Society Сара Теман.

Специалисты изучали поведение популяции, которая встречается у берегов США и Канады. Они питаются рыбой, отдавая предпочтение лососевым. Однако замечено, что эти косатки нападают и на млекопитающих, среди которых зачастую встречаются морские свиньи. Учёные проанализировали 78 таких случаев, которые произошли с 1962 по 2020 год.

Как оказалось, агрессивное поведение по отношению к морским свиньям передаётся от поколения к поколению, чаще оно замечалось у молодых особей. Учёные назвали три возможные причины. Во-первых, это может быть всего лишь игра и косатки таким способом общаются друг с другом, сближаются и учатся слаженной работе.

Во-вторых, речь может идти о тренировках ради приобретения навыков охоты. В-третьих, косатки могут попросту учиться помогать слабым представителям своего вида. Так, мать может долгое время толкать своего погибшего или раненого детёныша. Поэтому атака на морских свиней и их преследование помогает развить эти свойства. При этом исследователи не исключили, что настоящая причина может быть так и не найдена.