Косатка проглотила шесть выдр целиком, подавилась седьмой и умерла

На побережье Командорских островов в Беринговом море в 2020 году российские учёные нашли тушу косатки. По данным Aquatic Mammals, в желудке зубатого кита обнаружили шесть морских выдр весом примерно 117 килограммов, а седьмая застряла в горле — ею животное подавилось.

Ветеринар и глава научной организации SeaDoc Society Джозеф Гайдос рассказал, что именно с косатками эксперты связывают снижение популяции выдр в 1990-х годах на Аляске.

"Эта самка могла охотиться одна или же выдры могли быть достаточно мелкими, чтобы их можно было заглотить целиком. Все, кроме последней, которая стала возможной причиной печального финала", — отметил эксперт.