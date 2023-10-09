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9 октября, 17:19

Косатка проглотила шесть выдр целиком, подавилась седьмой и умерла

Aquatic Mammals: Косатка подавилась седьмой морской выдрой, проглотив шестерых

На побережье Командорских островов в Беринговом море в 2020 году российские учёные нашли тушу косатки. По данным Aquatic Mammals, в желудке зубатого кита обнаружили шесть морских выдр весом примерно 117 килограммов, а седьмая застряла в горле — ею животное подавилось.

Ветеринар и глава научной организации SeaDoc Society Джозеф Гайдос рассказал, что именно с косатками эксперты связывают снижение популяции выдр в 1990-х годах на Аляске.

"Эта самка могла охотиться одна или же выдры могли быть достаточно мелкими, чтобы их можно было заглотить целиком. Все, кроме последней, которая стала возможной причиной печального финала", — отметил эксперт.

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На Камчатке нерпа уплыла от голодных косаток на катере "Принцесса"

Ранее Лайф писал, почему в генах косаток заложена жажда убивать морских свиней. Учёные заявили, что они могут делать это ради тренировки.

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Shutterstock

Никита Осипов
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