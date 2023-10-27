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27 октября, 07:53

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военными спутниками

ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в интересах Минобороны

В Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Космический аппарат стартовал с космодрома Плесецк.

"27 октября 2023 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", отмечено в сообщении министерства.

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

А ранее Лайф рассказывал, что ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур. Перед запуском на ракету нанесли изображения, посвящённые Международной выставке-форуму "Россия".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Нарыкова
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