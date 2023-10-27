С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военными спутниками

В Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Космический аппарат стартовал с космодрома Плесецк.

"27 октября 2023 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — отмечено в сообщении министерства.