"Союз МС-24" успешно выведен на околоземную орбиту

Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур. В составе миссии участники 70 и 71 длительных экспедиций на МКС — космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.

Перед стартом на ракету нанесли изображения, посвящённые Международной выставке-форуму "Россия", 125-летию МХТ имени Чехова, 130-летию Новосибирска и 105-летию со дня рождения министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева.

По плану "Союз МС-24" должен причалить к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС в 21:57 мск.