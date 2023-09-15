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15 сентября, 16:00

"Союз МС-24" успешно выведен на околоземную орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур. В составе миссии участники 70 и 71 длительных экспедиций на МКС — космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.

Перед стартом на ракету нанесли изображения, посвящённые Международной выставке-форуму "Россия", 125-летию МХТ имени Чехова, 130-летию Новосибирска и 105-летию со дня рождения министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева.

По плану "Союз МС-24" должен причалить к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС в 21:57 мск.

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Ранее в "Роскосмосе" назвали две главные сложности в борьбе с микротрещинами на МКС. Оказалось, что давление на станции меняется не только из-за протечек, но и из-за влажности, температуры, темпов потребления кислорода и выделения углекислого газа. Причём масштабы этих изменений значительно больше, чем влияние утечек на общую картину.

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Госкорпорация "Роскосмос"

Марина Калегина
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