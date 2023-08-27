В "Роскосмосе" назвали две главные сложности в борьбе с микротрещинами на МКС

Возникающие на МКС течи можно заметить только при длительном наблюдении, потому что к их появлению приводят микротрещины в корпусе станции. Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.

Он объяснил, что давление на станции меняется не только из-за протечек, но и из-за влажности, температуры, темпов потребления кислорода и выделения углекислого газа. Причём масштабы этих изменений значительно больше, чем влияние утечек на общую картину.

"На длительном интервале времени утечку можно отловить, потому что на графике постоянно видна "зубчатая пила", а чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время", — объяснил Крикалёв в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, точно не известно, чем именно вызвано появление этих микротрещин. В технике существует понятие "усталостных трещин", но российские и американские специалисты в один голос заявляют, что проблема точно не в них, ведь тогда микроутечки появлялись бы только в тех участках корпуса, на которые приходится большая нагрузка, а это совсем не так.

Как лучше всего устранять эти микротрещины, тоже пока не ясно. Их уже пробовали закрывать особой клейкой лентой, предпринимались попытки заливать их специальными герметиками. Для этого на Земле создали специфическую технологию, которая помогла уменьшить течи, но с полным устранением она не справилась. Специалисты продолжают исследовать проблему, подытожил Крикалёв.