Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого "Союза" с Байконура
Президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный встретился со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой — она была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который Путин провёл 1 сентября.
Девочка рассказывала, что занимается спутникостроением, а не так давно был запущен первый донской спутник, который она разработала совместно со своей командой. Путин в связи с этим пригласил её посмотреть на запуск корабля "Союз МС-24" с российско-американским экипажем, который запланирован 15 сентября на Байконуре.
"Я её возьму с собой", — пообещал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, тоже присутствовавший на встрече.
"Там же пилотируемый будет, с экипажем. Событие целое, большое, настоящее. Смешанный экипаж там… Поедешь?" — спросил Путин школьницу.
"Да, конечно", — ответила Мария.
Как пишет РИА "Новости", президент также подарил школьнице стартовый ключ управления пуском.
Напомним, несколькими минутами ранее российский лидер поприветствовал северокорейского коллегу на космодроме Восточный в Амурской области. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. После этого для Путина и Ким Чен Ына провели экскурсию по объектам космодрома.
LIFE