Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого "Союза" с Байконура

Президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный встретился со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой — она была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который Путин провёл 1 сентября.

Девочка рассказывала, что занимается спутникостроением , а не так давно был запущен первый донской спутник, который она разработала совместно со своей командой. Путин в связи с этим пригласил её посмотреть на запуск корабля "Союз МС-24" с российско-американским экипажем, который запланирован 15 сентября на Байконуре.

Участница "Разговора о важном" показала автограф Путина на созданном ею спутнике

"Я её возьму с собой", — пообещал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, тоже присутствовавший на встрече.

"Там же пилотируемый будет, с экипажем. Событие целое, большое, настоящее. Смешанный экипаж там… Поедешь?" — спросил Путин школьницу.

"Да, конечно", — ответила Мария.