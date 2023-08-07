С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

ВКС РФ совершили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме в Архангельской области. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ, в интересах которого проводился пуск.

Пуск был произведён 7 августа в 16:20 с испытательного космодрома Плесецк, а осуществляли его боевые расчёты космических войск России. Запущена была ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом.