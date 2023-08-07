Регион

Уведомления отключены

7 августа, 14:05

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником

ВКС РФ провели пуск ракеты "Союз-2.1б" в Плесецке в интересах Минобороны РФ

ВКС РФ совершили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме в Архангельской области. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ, в интересах которого проводился пуск.

Пуск был произведён 7 августа в 16:20 с испытательного космодрома Плесецк, а осуществляли его боевые расчёты космических войск России. Запущена была ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом.

SpaceX запустила на орбиту самый тяжёлый спутник в мире

SpaceX запустила на орбиту самый тяжёлый спутник в мире

А 27 июня ракета-носитель "Союз-2.1б" с логотипом российского движения детей и молодёжи "Движение первых" успешно стартовала с космодрома Восточный. Она доставила в безвоздушное пространство на околоземной орбите гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" и свыше 40 российских и иностранных малых спутников.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии
  • Политика
  • Архангельская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров