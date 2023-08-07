С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель с военным спутником
ВКС РФ провели пуск ракеты "Союз-2.1б" в Плесецке в интересах Минобороны РФ
ВКС РФ совершили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме в Архангельской области. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ, в интересах которого проводился пуск.
Пуск был произведён 7 августа в 16:20 с испытательного космодрома Плесецк, а осуществляли его боевые расчёты космических войск России. Запущена была ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом.
А 27 июня ракета-носитель "Союз-2.1б" с логотипом российского движения детей и молодёжи "Движение первых" успешно стартовала с космодрома Восточный. Она доставила в безвоздушное пространство на околоземной орбите гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" и свыше 40 российских и иностранных малых спутников.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ