Ракета "Союз-2.1б" с логотипом "Движения первых" вышла на околоземную орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с логотипом российского движения детей и молодёжи "Движение первых" успешно стартовала 27 июня с космодрома Восточный. На самом видном месте обшивки космического корабля красовался символ самого массового молодёжного движения страны в виде цифры 1 и слова "Первые".

Логотип "Движения первых" рядом с лого Политеха на обшивке ракеты-носителя "Союз-2.1б". Фото предоставлено Лайфу

"Не так давно под парусом "Движения первых" наши ребята, курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, приняли участие в Параде парусов на Дне города Петрозаводска, в Новосибирске курсирует "молодёжный трамвай" "Первых". И вот теперь мы покоряем новую стихию: ракета-носитель с логотипом "Движения первых" отправилась в космос", — отметил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Ракета доставит в безвоздушное пространство на околоземной орбите гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" и свыше 40 российских и иностранных малых спутников. Среди них 16 кубсатов (сверхмалые искусственные спутники для исследования космоса) проекта Space-Pi по программе "Дежурный по планете", финалисты которой работали над космическими проектами под руководством ведущих экспертов космической отрасли. Участниками программы стали школьники 7–11-х классов, которые занимаются изучением Земли с помощью данных со спутников.

Ракета с логотипом "Движения первых" на стартовой площадке космодрома Восточный. Фото предоставлено Лайфу

"В космос отправились научно-образовательные наноспутники девяти университетов, четырёх частных компаний и одной школы. Один из них — спутник "УмКА-1", разработанный учениками и специалистами подмосковной школы № 29 города Подольска. Его авторы станут наставниками участников проекта движения "Открытый космос". Их аппарат оснащён настоящим светосильным телескопом "Лептонар-20955К" и астрономической камерой PlayerOne Saturn-C SQR для осуществления съёмки небесных тел с орбиты Земли", — рассказали Лайфу в пресс-службе движения.