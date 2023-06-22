Регион

Уведомления отключены

22 июня, 09:41

"Движение Первых" почтило память погибших в Великой Отечественной войне

<p>Акция "Свеча памяти" в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Акция "Свеча памяти" в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу

22 июня 1941 года — День памяти и скорби — одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этом году по всей России в ночь с 21 на 22 июня прошли памятные мероприятия, в мемориальных акциях "Огненные картины войны" и "Свеча Памяти" приняло участие и "Движение Первых".

  • Акция "Свеча памяти" в Саратове. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в Саратове. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Акция "Свеча памяти" в Ижевске. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в Ижевске. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Акция "Свеча памяти" в Белгороде. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в Белгороде. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Акция "Свеча памяти" в Санкт-Петербурге. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в Санкт-Петербурге. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Акция "Свеча памяти" в ДНР. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в ДНР. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Акция "Свеча памяти" в Крыму. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в Крыму. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Акция "Свеча памяти" в Чеченской Республике. Фото © Предоставлено Лайфу
    Акция "Свеча памяти" в Чеченской Республике. Фото © Предоставлено Лайфу

Акция "Свеча памяти" в Саратове. Фото © Предоставлено Лайфу

1 / 7

"Участники "Движения Первых" знают славные страницы прошлого, изучают события и подвиги наших героев, ухаживают за памятниками и мемориалами. Это тот маленький вклад в общее дело сохранения правды о нашей истории, которую никому и никогда не переписать", — сказал глава организации Григорий Гуров в рамках мероприятия на Поклонной горе в Москве.

Вечером 21 июня 75 школьников – участников "Движения Первых" вместе с родителями пришли почтить память погибших. Ребята зажгли свечи и возложили цветы к монументу Победы. В акциях приняли участие жители Саратова, Калининграда, Ижевска, Белгорода, Воронежа, Санкт-Петербурга, ДНР и Крыма, и одну из самых больших инсталляций из свечей собрали в Волгограде. Для неё были привезены частицы Вечного огня из всех городов-героев.

Одна из участниц "Движения Первых" подчеркнула, что новые поколения не должны забывать то, ради чего сражались их предки. Акции также прошли в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других странах.

У Музея Победы в Москве прошла мемориальная акция "Свеча памяти"

У Музея Победы в Москве прошла мемориальная акция "Свеча памяти"

В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны президент Владимир Путин по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Движение первых
  • Регионы
  • Великая Отечественная война
  • Общество
  • История

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров