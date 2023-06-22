"Движение Первых" почтило память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года — День памяти и скорби — одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этом году по всей России в ночь с 21 на 22 июня прошли памятные мероприятия, в мемориальных акциях "Огненные картины войны" и "Свеча Памяти" приняло участие и "Движение Первых".















"Участники "Движения Первых" знают славные страницы прошлого, изучают события и подвиги наших героев, ухаживают за памятниками и мемориалами. Это тот маленький вклад в общее дело сохранения правды о нашей истории, которую никому и никогда не переписать", — сказал глава организации Григорий Гуров в рамках мероприятия на Поклонной горе в Москве.

Вечером 21 июня 75 школьников – участников "Движения Первых" вместе с родителями пришли почтить память погибших. Ребята зажгли свечи и возложили цветы к монументу Победы. В акциях приняли участие жители Саратова, Калининграда, Ижевска, Белгорода, Воронежа, Санкт-Петербурга, ДНР и Крыма, и одну из самых больших инсталляций из свечей собрали в Волгограде. Для неё были привезены частицы Вечного огня из всех городов-героев.

Одна из участниц "Движения Первых" подчеркнула, что новые поколения не должны забывать то, ради чего сражались их предки. Акции также прошли в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других странах.