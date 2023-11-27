Помощники украинской армии – спутники Starlink могут стать мишенями для России
The Telegraph: ВС РФ способны уничтожать спутники Starlink из-за помощи ВСУ
ВС РФ способны уничтожать спутники Starlink из-за помощи ВСУ. Обложка © Getty Images / Pacific Press / Lev Radin
Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, — может стать законной целью для российских войск. Об этом сообщается в публикации The Telegraph. Данные спутники помогают ВСУ проводить беспилотные атаки, поэтому вполне возможно, что Россия переключится на уничтожение детища миллиардера Илона Маска, полагают опрошенные изданием эксперты.
"Спутниковая группировка Starlink Илона Маска помогала украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским резервуарам, хотя миллиардер предупредил, что сервис должен использоваться исключительно для Netflix", — отмечается в материале.
Соответствующие инструменты в российском арсенале уже имеются. Зарубежные эксперты подчеркнули, что Россия, Китай и США уже испытали ракеты, способные уничтожать спутники на орбите.
Ранее Лайф писал о том, как бойцы ВСУ сражаются на фронте с мышами, сжирающими их провизию и снаряжение. Но нередко "ужином" для грызунов становятся кабели спутниковой системы Starlink, без которых противник остаётся без связи в самые неподходящие для него моменты.
А в сентябре сообщалось, что Илон Маск намеренно отключил ВСУ спутниковую связь Starlink у Крыма, чем сорвал атаку на Черноморский флот. Позже предприниматель заверил, что связь в районе полуострова была ограничена задолго до этих событий. По его словам, применение систем Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.