Помощники украинской армии – спутники Starlink могут стать мишенями для России

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, — может стать законной целью для российских войск. Об этом сообщается в публикации The Telegraph. Данные спутники помогают ВСУ проводить беспилотные атаки, поэтому вполне возможно, что Россия переключится на уничтожение детища миллиардера Илона Маска, полагают опрошенные изданием эксперты.

"Спутниковая группировка Starlink Илона Маска помогала украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским резервуарам, хотя миллиардер предупредил, что сервис должен использоваться исключительно для Netflix", — отмечается в материале.

Соответствующие инструменты в российском арсенале уже имеются. Зарубежные эксперты подчеркнули, что Россия, Китай и США уже испытали ракеты, способные уничтожать спутники на орбите.