"Грызуны ничего не боятся": Бойцы ВСУ сражаются на фронте с мышами, сжирающими их снаряжение

Положение украинских военных на фронте стало ещё более тяжёлым. Теперь бойцы ВСУ сражаются и с грызунами — полчища мышей захватили их блиндажи и окопы. Солдаты жалуются, что они уничтожают снаряжение и дроны, а также мешают спать. Вероятно, мыши пришли из-за наступления холодов.

Украинские военные в блиндажах и окопах столкнулись с нашествием мышей. Видео © Telegram / Политика страны

На видео, которое появилось в Сети, военные пытаются выгнать мышь, залезшую в квадрокоптер. Голос за кадром пошутил, что грызун должен вылезти, потому что не скидывался на покупку беспилотника.

"ВСУ. Рыбалка-2023. Всё очень просто: свеча, шампур и кусочек шнурка", — говорит автор другого ролика.

Бороться с мышами украинским военным помогают коты и пластиковые бутылки, которыми забивают все щели в блиндажах. Военные фотографы Константин и Влада Либеровы в соцсетях заявили, что грызунов в окопах "буквально тысячи" и "они ничего не боятся".

"Это перестаёт быть милым, когда они едят твоё снаряжение (один парень показывал нам новую каску за 30 тысяч гривен, которую изнутри за ночь просто съели), обрубают связь (кабели для [спутниковой системы] Starlink — без него парни теряют связь в самые неподходящие моменты). Ну и просто не дают спать, потому что забегают в спальник и просто бегают по голове и даже кусают", — рассказали они.

Один из киевских баров для борьбы с мышами даже открыл сбор средств. Среди них липучки и электроловушки. Там подчеркнули, что яд покупать не станут, так как использовать его на фронте опасно.