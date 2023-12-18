Япония выразила протест Северной Корее после запуска баллистической ракеты

Япония выразила КНДР решительный протест после пуска баллистической ракеты. Об этом заявил генсек правительства Ёсимаса Хаяси.

Он назвал действия северокорейских властей неприемлемыми и заявил, что они угрожают миру и безопасности не только Японии, но и всей планеты.

"Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляют серьёзную проблему для безопасности нашего народа. По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест", — сказал Хаяси журналистам на пресс-конференции.