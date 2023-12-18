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18 декабря, 05:42

Япония выразила протест Северной Корее после запуска баллистической ракеты

Генсек правительства: Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракеты

Япония выразила КНДР решительный протест после пуска баллистической ракеты. Об этом заявил генсек правительства Ёсимаса Хаяси.

Он назвал действия северокорейских властей неприемлемыми и заявил, что они угрожают миру и безопасности не только Японии, но и всей планеты.

"Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляют серьёзную проблему для безопасности нашего народа. По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест", — сказал Хаяси журналистам на пресс-конференции.

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Напомним, накануне Минобороны Японии сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. Позже стало известно, что КНДР произвела ещё один пуск, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Николь Вербер
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