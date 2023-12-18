Япония выразила протест Северной Корее после запуска баллистической ракеты
Генсек правительства: Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракеты
Япония выразила КНДР решительный протест после пуска баллистической ракеты. Об этом заявил генсек правительства Ёсимаса Хаяси.
Он назвал действия северокорейских властей неприемлемыми и заявил, что они угрожают миру и безопасности не только Японии, но и всей планеты.
"Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляют серьёзную проблему для безопасности нашего народа. По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест", — сказал Хаяси журналистам на пресс-конференции.
Напомним, накануне Минобороны Японии сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. Позже стало известно, что КНДР произвела ещё один пуск, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon