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15 января, 00:39

В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

ЦТАК: КНДР успешно испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

КНДР 14 января провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты среднедального радиуса действия с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой", — сообщает агентство.

Запуск, как оказалось, прошёл успешно. К тому же испытания никак не повлияли на безопасность соседних стран и никак не относились к ситуации в регионе.

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Ранее КНДР произвела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на недружественные действия Вашингтона и Сеула. За процессом наблюдал лидер республики Ким Чен Ын.

Обложка ©

Getty Images / KIM Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket

Анатолий Симоненко
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