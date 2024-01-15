В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
ЦТАК: КНДР успешно испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой
КНДР 14 января провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты среднедального радиуса действия с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой", — сообщает агентство.
Запуск, как оказалось, прошёл успешно. К тому же испытания никак не повлияли на безопасность соседних стран и никак не относились к ситуации в регионе.
Ранее КНДР произвела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на недружественные действия Вашингтона и Сеула. За процессом наблюдал лидер республики Ким Чен Ын.
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