Военные КНДР снова выпустили десятки снарядов на границе с Южной Кореей
Yonhap: КНДР выпустила около 60 артснарядов в сторону Жёлтого моря
Военные КНДР выпустили около 60 снарядов в сторону Жёлтого моря с западного побережья. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
По данным агентства, речь идёт о береговой артиллерии. Выстрелы были произведены в период с 16:00 по 17:00 по местному времени (10:00 – 11:00 мск), снаряды упали в буферной зоне к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея считает фактической морской границей. Данная линия была установлена соглашением между Пхеньяном и Сеулом от 19 сентября 2018 года, однако КНДР отказалась его соблюдать после того, как Южная Корея нарушила часть положений.
Напомним, накануне Северная Корея также выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. О пострадавших среди мирных жителей или военнослужащих не сообщалось. Известно, что снаряды упали к северу от разграничительной линии, которая считается фактической морской границей. В ответ Сеул высадил десант на острова в Жёлтом море. Сегодня аналогичных учений Южная Корея проводить не планирует.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN