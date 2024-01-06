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6 января, 11:19

Военные КНДР снова выпустили десятки снарядов на границе с Южной Кореей

Yonhap: КНДР выпустила около 60 артснарядов в сторону Жёлтого моря

Военные КНДР выпустили около 60 снарядов в сторону Жёлтого моря с западного побережья. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По данным агентства, речь идёт о береговой артиллерии. Выстрелы были произведены в период с 16:00 по 17:00 по местному времени (10:00 – 11:00 мск), снаряды упали в буферной зоне к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея считает фактической морской границей. Данная линия была установлена соглашением между Пхеньяном и Сеулом от 19 сентября 2018 года, однако КНДР отказалась его соблюдать после того, как Южная Корея нарушила часть положений.

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Напомним, накануне Северная Корея также выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. О пострадавших среди мирных жителей или военнослужащих не сообщалось. Известно, что снаряды упали к северу от разграничительной линии, которая считается фактической морской границей. В ответ Сеул высадил десант на острова в Жёлтом море. Сегодня аналогичных учений Южная Корея проводить не планирует.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Николь Вербер
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