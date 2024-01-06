Военные КНДР снова выпустили десятки снарядов на границе с Южной Кореей

Военные КНДР выпустили около 60 снарядов в сторону Жёлтого моря с западного побережья. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По данным агентства, речь идёт о береговой артиллерии. Выстрелы были произведены в период с 16:00 по 17:00 по местному времени (10:00 – 11:00 мск), снаряды упали в буферной зоне к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея считает фактической морской границей. Данная линия была установлена соглашением между Пхеньяном и Сеулом от 19 сентября 2018 года, однако КНДР отказалась его соблюдать после того, как Южная Корея нарушила часть положений.