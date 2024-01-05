КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, жителей одного из островов эвакуировали

Северная Корея выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Пострадавших среди гражданских и военных не зафиксировано. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Южнокорейские военные принимают ответные меры.

Перед этим проживающих на острове Ёнпхёндо людей призвали срочно эвакуироваться из-за "возможной провокации" со стороны КНДР. Существуют опасения, что между Севером и Югом повторится конфликт 2010 года, когда в результате перестрелки погибли люди.