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5 января, 05:05

КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, жителей одного из островов эвакуировали

КНДР выпустила около 200 артснарядов в сторону островов Южной Кореи

Северная Корея выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Пострадавших среди гражданских и военных не зафиксировано. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Южнокорейские военные принимают ответные меры.

Перед этим проживающих на острове Ёнпхёндо людей призвали срочно эвакуироваться из-за "возможной провокации" со стороны КНДР. Существуют опасения, что между Севером и Югом повторится конфликт 2010 года, когда в результате перестрелки погибли люди.

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"Необходимо признать реальность": Ким Чен Ын оценил идею объединения с Южной Кореей

Ранее Ким Чен Ын заявил, что на Корейском полуострове находятся два государства, враждебно относящихся друг к другу, поэтому любой повод может вызвать эскалацию. Он уверен, что Южная Корея — это приспешники "колониальной администрации Штатов". На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии северокорейский лидер сообщил, что если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации с КНДР, то от страны последует незамедлительный ответ.

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ТАСС / EPA / KCNA

Лариса Сафронова
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