"Свора военных гангстеров": Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул в случае конфронтации с КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Getty Images / Korea Summit Press Pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации с Северной Кореей. Его заявление приводит ЦТАК.
На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии северокорейский лидер сообщил, что если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации с КНДР, то от страны последует незамедлительный ответ.
"Если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", — предупредил Ким Чен Ын.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что на Корейском полуострове находятся два государства, враждебно относящиеся друг к другу, поэтому любой повод может вызвать эскалацию. Он уверен, что Южная Корея — это приспешники "колониальной администрации Штатов". По его заверениям, никакого диалога с южнокорейскими властями быть не может.