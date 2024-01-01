"Свора военных гангстеров": Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации с Северной Кореей. Его заявление приводит ЦТАК.

На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии северокорейский лидер сообщил, что если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации с КНДР, то от страны последует незамедлительный ответ.

"Если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", — предупредил Ким Чен Ын.