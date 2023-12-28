Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к возможной войне с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал активизировать подготовку к возможной войне с США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Поставлены боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне", — говорится в сообщении.