Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к возможной войне с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал активизировать подготовку к возможной войне с США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Поставлены боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне", — говорится в сообщении.
По словам Ким Чен Ына, США оказывают "беспрецедентные конфронтационные действия" по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике.
Ранее в Минобороны Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. Позже стало известно, что Северная Корея произвела ещё один пуск, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца. Парламентский заместитель министра обороны Японии Синго Миякэ отметил, что дальность полёта запущенной КНДР ракеты "покрывает всю территорию США". Также после испытаний баллистической ракеты "Хвасон-18" Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян "дал однозначный сигнал враждебным силам, которые расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ