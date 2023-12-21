Ким Чен Ын рассказал, в каком случае Северная Корея применит ядерное оружие

Если другие страны спровоцируют Северную Корею, то Пхеньян незамедлительно применит ядерное оружие. Данное заявление глава КНДР Ким Чен Ын сделал в ходе встречи со 2-й Краснознамённой ротой.

"Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует её с помощью ядерного оружия", — цитирует политического деятеля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Журналисты сообщают, что мероприятие состоялось в минувшую среду, 20 декабря. На нём северокорейский лидер встретился с военнослужащими той же самой роты, которая принимала участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".