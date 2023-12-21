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21 декабря, 03:39

Ким Чен Ын рассказал, в каком случае Северная Корея применит ядерное оружие

Ким Чен Ын: КНДР применит ядерное оружие в ответ на провокации других стран

Если другие страны спровоцируют Северную Корею, то Пхеньян незамедлительно применит ядерное оружие. Данное заявление глава КНДР Ким Чен Ын сделал в ходе встречи со 2-й Краснознамённой ротой.

"Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует её с помощью ядерного оружия", — цитирует политического деятеля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Журналисты сообщают, что мероприятие состоялось в минувшую среду, 20 декабря. На нём северокорейский лидер встретился с военнослужащими той же самой роты, которая принимала участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Ким Чен Ын ознакомился со снимками Белого дома, сделанными спутником-шпионом КНДР
Ким Чен Ын ознакомился со снимками Белого дома, сделанными спутником-шпионом КНДР

Напомним, что в понедельник, 18 декабря, КНДР произвела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на недружественные действия Вашингтона и Сеула. За процессом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Обложка ©

Getty Images / Pyeongyang Press Corps / Pool

Алексей Соловьёв
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