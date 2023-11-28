Ким Чен Ын ознакомился со снимками Белого дома, сделанными спутником-шпионом КНДР

В Северной Корее отчитались об эксплуатации нового разведывательного спутника. Как передаёт Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Пхеньян с помощью спутника-разведчика смог получить снимки одних из самых важных государственных учреждений США, среди которых Белый дом и Пентагон.

"В 23:35 27 ноября по пхеньянскому времени появились фотоданные военно-морской базы Норфолк, верфи Ньюпорт-Ньюс и района аэродрома в Вирджинии, США, а также Белого дома и Пентагона в Вашингтоне", — говорится в сообщении.