Ким Чен Ын ознакомился со снимками Белого дома, сделанными спутником-шпионом КНДР
ЦТАК: КНДР получила спутниковые снимки Белого дома и Пентагона
В Северной Корее отчитались об эксплуатации нового разведывательного спутника. Как передаёт Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Пхеньян с помощью спутника-разведчика смог получить снимки одних из самых важных государственных учреждений США, среди которых Белый дом и Пентагон.
"В 23:35 27 ноября по пхеньянскому времени появились фотоданные военно-морской базы Норфолк, верфи Ньюпорт-Ньюс и района аэродрома в Вирджинии, США, а также Белого дома и Пентагона в Вашингтоне", — говорится в сообщении.
По данным агентства, с полученными кадрами уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.
Напомним, 21 ноября ЦТАК сообщила об успешном запуске разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1". Япония, которая ранее выразила протест в связи с этим событием, в свою очередь, сначала не подтвердила вывод спутника в космическое пространство. А лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что с запуском первого разведывательного спутника у Вооружённых сил Северной Кореи появился "зоркий глаз" и "дальнобойный кулак".
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