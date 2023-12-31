"Два самых враждебных государства": Ким Чен Ын высказался о накале отношений с Южной Кореей
Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют две самые враждебные страны
Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
На Корейском полуострове находятся два государства, враждебно относящиеся друг к другу, поэтому любой повод может вызвать эскалацию. Об этом сказал лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
"Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации. Никто не может отрицать, что сейчас на Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства", — цитирует политика Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
Ким Чен Ын подчеркнул, что "безрассудная политика противников" КНДР способна стать причиной развязывания боевых действий. Он также напомнил США о существовании принципа "сила в ответ на силу" и заявил, что его государство будет придерживаться "сверхжёсткого наступательного курса".
Ким Чен Ын уверен, что Южная Корея — это приспешники "колониальной администрации Штатов". По его заверениям, никакого диалога с южнокорейскими властями быть не может.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к возможной войне с США. По его словам, Штаты предпринимают "беспрецедентные конфронтационные действия" по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике. Он также исключил объединение Северной и Южной Кореи когда бы то ни было.