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"Два самых враждебных государства": Ким Чен Ын высказался о накале отношений с Южной Кореей

Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют две самые враждебные страны

31 декабря, 07:36
Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

На Корейском полуострове находятся два государства, враждебно относящиеся друг к другу, поэтому любой повод может вызвать эскалацию. Об этом сказал лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации. Никто не может отрицать, что сейчас на Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства", — цитирует политика Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что "безрассудная политика противников" КНДР способна стать причиной развязывания боевых действий. Он также напомнил США о существовании принципа "сила в ответ на силу" и заявил, что его государство будет придерживаться "сверхжёсткого наступательного курса".

Ким Чен Ын уверен, что Южная Корея — это приспешники "колониальной администрации Штатов". По его заверениям, никакого диалога с южнокорейскими властями быть не может.

Ким Чен Ын рассказал, в каком случае Северная Корея применит ядерное оружие
Ким Чен Ын рассказал, в каком случае Северная Корея применит ядерное оружие

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к возможной войне с США. По его словам, Штаты предпринимают "беспрецедентные конфронтационные действия" по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике. Он также исключил объединение Северной и Южной Кореи когда бы то ни было.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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