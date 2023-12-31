"Два самых враждебных государства": Ким Чен Ын высказался о накале отношений с Южной Кореей Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют две самые враждебные страны 31 декабря, 07:36 Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

На Корейском полуострове находятся два государства, враждебно относящиеся друг к другу, поэтому любой повод может вызвать эскалацию. Об этом сказал лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации. Никто не может отрицать, что сейчас на Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства", — цитирует политика Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что "безрассудная политика противников" КНДР способна стать причиной развязывания боевых действий. Он также напомнил США о существовании принципа "сила в ответ на силу" и заявил, что его государство будет придерживаться "сверхжёсткого наступательного курса".

Ким Чен Ын уверен, что Южная Корея — это приспешники "колониальной администрации Штатов". По его заверениям, никакого диалога с южнокорейскими властями быть не может.

Авторы Татьяна Миссуми