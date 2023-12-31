"Необходимо признать реальность": Ким Чен Ын оценил идею объединения с Южной Кореей

Объединение Северной и Южной Кореи невозможно. Сеул перестал быть подходящим партнёром для диалога, и Пхеньяну необходимо признать реальность. Об этом заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

"Наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея, которая сделала государственной политикой "объединение путём поглощения" и "единообразность системы", что противоречит нашему курсу национального воссоединения на основе принципа "один народ, одно государство, две системы", — процитировало слова своего лидера Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам главы КНДР, необходимо заново определиться по поводу межкорейских отношений. Ошибочно считать партнёром того, кто вступил в сговор с внешними силами и ждёт повода сокрушить режим соседней страны и поглотить её. Очевидно, что Север и Юг сегодня уже не соплеменники, а находящиеся в состоянии войны государства.