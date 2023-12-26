Министр обороны Южной Кореи разрешил топить корабли КНДР
Глава Минобороны Южной Кореи: Наши силы должны быть готовы топить корабли КНДР
Силы Южной Кореи при провокациях КНДР должны быть готовы потопить её корабли. С таким заявлением выступил глава Минобороны Южной Кореи Син Вон-сик. Он посетил новый корвет "Чхонан" и вспомнил, что Северная Корея уничтожила его предшественника в 2010 году.
"Корабль "Чхонан" снова заступил на защиту Жёлтого моря спустя 13 лет. Этот корабль находится в авангарде наших вооружённых сил. Если враг снова пойдёт на провокацию, топите его без пощады, отомстите за старших боевых товарищей", — подчеркнул Син Вон-сик.
Как сообщал Лайф, 18 декабря КНДР произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на недружественные действия США и Южной Кореи. За процессом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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