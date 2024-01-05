Южная Корея высадила десант на острова в Жёлтом море в ответ на обстрел КНДР

В ответ на обстрел акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР Вооружённые силы Южной Кореи провели учения с высадкой десанта в Жёлтом море, сообщило местное информационное агентство Yonhap.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что впервые с момента подписания военного соглашения между странами 19 сентября 2018 года подразделения морской пехоты, находящиеся на северо-западе, проводят тренировки по морской стрельбе.