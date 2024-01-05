Южная Корея высадила десант на острова в Жёлтом море в ответ на обстрел КНДР
Южная Корея в ответ на обстрел КНДР провела учения на островах в Жёлтом море
В ответ на обстрел акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР Вооружённые силы Южной Кореи провели учения с высадкой десанта в Жёлтом море, сообщило местное информационное агентство Yonhap.
Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что впервые с момента подписания военного соглашения между странами 19 сентября 2018 года подразделения морской пехоты, находящиеся на северо-западе, проводят тренировки по морской стрельбе.
Ранее Лайф сообщал, что Северная Корея выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Пострадавших среди гражданских и военных не зафиксировано. Перед этим проживающих на острове Ёнпхёндо людей призвали срочно эвакуироваться из-за "возможной провокации" со стороны КНДР.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon