Партия Байдена в панике из-за намёка на интервью Путина замеченному в Москве Такеру Карлсону
Конгрессвумен Грин: Демократов США трясёт от возможного интервью Путина Карлсону
Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото © Getty Images / Phillip Faraone
У членов Демократической партии США и лояльных к ним СМИ вызвал панику приезд в Москву известного американского журналиста Такера Карлсона, который ранее выказывал желание взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х (Twitter).
"Демократов и их медийных пропагандистов трясёт от перспективы того, что Такер Карлсон проинтервьюирует Путина. Они чувствуют себя наделёнными правом быть стражниками и верят, что именно они говорят вам, что думать и во что верить", — возмутилась Грин.
Конгрессвумен обратила внимание на то, что Такер и ему подобные больше всего раздражают членов Демократической партии, когда "выходят за рамки сценария".
По данным СМИ, Такер Карлсон благополучно прибыл в аэропорт Внуково и 3 февраля даже посетил балет "Спартак" в Большом театре. Журналисты считают, что он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.