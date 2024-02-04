Партия Байдена в панике из-за намёка на интервью Путина замеченному в Москве Такеру Карлсону

У членов Демократической партии США и лояльных к ним СМИ вызвал панику приезд в Москву известного американского журналиста Такера Карлсона, который ранее выказывал желание взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х (Twitter).

"Демократов и их медийных пропагандистов трясёт от перспективы того, что Такер Карлсон проинтервьюирует Путина. Они чувствуют себя наделёнными правом быть стражниками и верят, что именно они говорят вам, что думать и во что верить", — возмутилась Грин.

Конгрессвумен обратила внимание на то, что Такер и ему подобные больше всего раздражают членов Демократической партии, когда "выходят за рамки сценария".