Американский журналист Такер Карлсон впервые высказался об интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон не опроверг планы взять интервью у Путина
Американский телеведущий Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ZUMA
Американский журналист Такер Карлсон, который устроил переполох в США своим неожиданным вояжем в Москву, прокомментировал слухи о главной причине поездки — намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Правда, он решил оставить пока в тайне свои намерения, дав загадочный ответ.
На вопрос "Известий" о том, быть ли интервью, он сказал всего одно слово: "Посмотрим". А вот американские СМИ он назвал реально сумасшедшими из-за серии громких статей в связи с его приездом.
По данным СМИ, Такер Карлсон благополучно прибыл в аэропорт Внуково и 3 февраля даже посетил балет "Спартак" в Большом театре. Журналисты считают, что он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.