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5 февраля, 08:01

Американский журналист Такер Карлсон впервые высказался об интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон не опроверг планы взять интервью у Путина

Американский телеведущий Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ZUMA

Американский телеведущий Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ZUMA

Американский журналист Такер Карлсон, который устроил переполох в США своим неожиданным вояжем в Москву, прокомментировал слухи о главной причине поездки — намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Правда, он решил оставить пока в тайне свои намерения, дав загадочный ответ.

На вопрос "Известий" о том, быть ли интервью, он сказал всего одно слово: "Посмотрим". А вот американские СМИ он назвал реально сумасшедшими из-за серии громких статей в связи с его приездом.

Партия Байдена в панике из-за намёка на интервью Путина замеченному в Москве Такеру Карлсону
Партия Байдена в панике из-за намёка на интервью Путина замеченному в Москве Такеру Карлсону

По данным СМИ, Такер Карлсон благополучно прибыл в аэропорт Внуково и 3 февраля даже посетил балет "Спартак" в Большом театре. Журналисты считают, что он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

Андрей Бражников
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