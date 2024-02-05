Американский журналист Такер Карлсон впервые высказался об интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, который устроил переполох в США своим неожиданным вояжем в Москву, прокомментировал слухи о главной причине поездки — намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Правда, он решил оставить пока в тайне свои намерения, дав загадочный ответ.

На вопрос "Известий" о том, быть ли интервью, он сказал всего одно слово: "Посмотрим". А вот американские СМИ он назвал реально сумасшедшими из-за серии громких статей в связи с его приездом.