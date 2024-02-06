Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмёт интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон в скором времени возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это", — заявил Карлсон.

Как заявил журналист, американцы абсолютно не в курсе того, что в настоящее время происходит в России и на Украине. Вместе с тем он добавил, что планирует добиваться интервью и с Владимиром Зеленским, потому что, по его мнению, западные СМИ не делали это должным образом.