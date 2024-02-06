Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмёт интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон в скором времени возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
"Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это", — заявил Карлсон.
Такер Карлсон заявил, что скоро возьмёт интервью у Путина. Видео © X / TuckerCarlson
Как заявил журналист, американцы абсолютно не в курсе того, что в настоящее время происходит в России и на Украине. Вместе с тем он добавил, что планирует добиваться интервью и с Владимиром Зеленским, потому что, по его мнению, западные СМИ не делали это должным образом.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон впервые прибыл в Москву 1 февраля. За время пребывания в столице он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по городу. Отвечая на вопросы прессы, Карлсон загадочно комментировал слухи о своём желании взять интервью у Путина, а также признался в любви к Москве. А сегодня стало известно, что машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием.
ТАСС / ZUMA / Brian Cahn