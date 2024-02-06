Такера Карлсона позвали в Крым Крымский депутат Гемпель предложил журналисту Карлсону посетить полуостров 6 февраля, 07:26 Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ZUMA

Американский журналист Такер Карлсон, который на днях прибыл в Москву, получил приглашение посетить Крым. С идеей выступил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров, и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами, что происходило и что происходит в Крыму", — пояснил политик в беседе с РИА "Новости".

Гемпель напомнил, что за последнее десятилетие на полуостров приезжали политики, журналисты, общественники из многих государств, в том числе западных. Он подчеркнул, что Крым гостеприимно открыт для всех желающих, кто хочет узнать правду о крымчанах и их возвращении в родную гавань — Россию.

Авторы Татьяна Миссуми