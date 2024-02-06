Такера Карлсона позвали в Крым
Крымский депутат Гемпель предложил журналисту Карлсону посетить полуостров
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ZUMA
Американский журналист Такер Карлсон, который на днях прибыл в Москву, получил приглашение посетить Крым. С идеей выступил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров, и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами, что происходило и что происходит в Крыму", — пояснил политик в беседе с РИА "Новости".
Гемпель напомнил, что за последнее десятилетие на полуостров приезжали политики, журналисты, общественники из многих государств, в том числе западных. Он подчеркнул, что Крым гостеприимно открыт для всех желающих, кто хочет узнать правду о крымчанах и их возвращении в родную гавань — Россию.
Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы журналистов, Карлсон загадочно ответил на слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Также председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв предложил принять американского журналиста в свои ряды.