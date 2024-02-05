Союз журналистов России выразил готовность принять Такера Карлсона в свои ряды

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил о готовности организация рассмотреть возможность вступления в свои ряды американского телеведущего Такера Карлсона, который приехал в Москву. Однако в случае принятия в СЖР репортёру необходимо будет платить взносы и соблюдать хартию.

"Пока мы знаем, что Такер Карлсон находится в Москве и есть некоторая вероятность того, что он возьмёт интервью у некоторых значимых персон РФ и сам, может быть, примет участие в каких-то программах", — добавил Соловьёв в беседе с RT.