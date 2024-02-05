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5 февраля, 12:08

Союз журналистов России выразил готовность принять Такера Карлсона в свои ряды

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото © Getty Images / Phillip Faraone

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото © Getty Images / Phillip Faraone

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил о готовности организация рассмотреть возможность вступления в свои ряды американского телеведущего Такера Карлсона, который приехал в Москву. Однако в случае принятия в СЖР репортёру необходимо будет платить взносы и соблюдать хартию.

"Пока мы знаем, что Такер Карлсон находится в Москве и есть некоторая вероятность того, что он возьмёт интервью у некоторых значимых персон РФ и сам, может быть, примет участие в каких-то программах", — добавил Соловьёв в беседе с RT.

Такер Карлсон попался журналистам в отеле и признался в любви Москве
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Первого февраля Такер Карлсон прибыл в Москву. Журналист находится в столице уже 5 дней. А сегодня, 5 февраля, Карслон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Владимир Озеров
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