Машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием
Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner
Машина американского журналиста Такера Карлсона, который уже несколько дней находится в Москве, вместе с оборудованием покинула отель, где он ранее остановился. Видео публикует RT.
Машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием. Видео © RT
Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы журналистов, Карлсон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина, а также признался в любви к Москве.