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Машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием

6 февраля, 08:38
Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner

Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner

Машина американского журналиста Такера Карлсона, который уже несколько дней находится в Москве, вместе с оборудованием покинула отель, где он ранее остановился. Видео публикует RT.

Машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием. Видео © RT

Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли
Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли

Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы журналистов, Карлсон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина, а также признался в любви к Москве.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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