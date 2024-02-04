"Содрагаются от мысли": Демократы в панике из-за возможного интервью Карлсона с Путиным

В Соединённых Штатах уже прокомментировали визит в Москву экс-хедлайнера Fox News Такера Карлсона. Как написала член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х, демократы содрогаются от мысли, что американский журналист возьмёт интервью у президента РФ Владимира Путина.

"Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмёт интервью у Путина", — написала она.

Народный избранник подчеркнула, что в Вашингтоне ненавидят ситуации, когда кто-то вроде Такера выходит за рамки сценария. Тейлор Грин убеждена, что от таких людей, как экс-хедлайнер Fox News, американцы слышат правду.