"Содрагаются от мысли": Демократы в панике из-за возможного интервью Карлсона с Путиным
Конгрессвумен Грин: Демократы боятся возможного интервью Карлсона с Путиным
В Соединённых Штатах уже прокомментировали визит в Москву экс-хедлайнера Fox News Такера Карлсона. Как написала член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х, демократы содрогаются от мысли, что американский журналист возьмёт интервью у президента РФ Владимира Путина.
"Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмёт интервью у Путина", — написала она.
Народный избранник подчеркнула, что в Вашингтоне ненавидят ситуации, когда кто-то вроде Такера выходит за рамки сценария. Тейлор Грин убеждена, что от таких людей, как экс-хедлайнер Fox News, американцы слышат правду.
Накануне, 3 февраля, Life.ru писал, что в Москву впервые прибыл Карлсон. Его заметили ещё 1 февраля в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines до российской столицы. Стоит отметить, что летом прошлого года сообщалось о намерениях американца взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Связан ли этот визит с подобными планами Карлсона, неизвестно.